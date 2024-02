? LIVE! Inter-Atalanta 1-0 | Darmian porta in vantaggio i nerazzurri al 26?

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)1-0 Marcatori: 26?(3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni;, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro. A disp. Audero, Di Gennaro, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto, Buchanan, Frattesi, Klaassen, Akisanmiro, Sanchez. All. Inzaghi(3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Pasalic, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, De Ketelaere, Miranchuk. A disp. Musso, Vismara, Hien, Palomino, Toloi, Holm, Bakker, Ruggeri, De Roon, Adopo, Lookman, El Bilal, Scamacca. All. Gasperini Arbitro: Colombo Ammoniti:(22?) per gioco falloso Espulsi: – Note: – I gol 26? 1-0– Su una verticalizzazione di Lautaro per Mkhitaryan, Carnesecchi commette un errore, lasciando lì il ...