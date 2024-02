ZTE migliora il suo tablet 3D senza occhiali con il 5G e l’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 27 febbraio 2024) (Adnkronos) – In occasione del Mobile World Congress 2024 a Barcellona, ZTE ha presentato il suo3D 5G, primo dispositivo del suo genere. Nubia Pad 3D II è l’evoluzione diretta del suo predecessore lanciato l’anno scorso. ZTE ha apportatomenti significativi, in particolare nel, con algoritmi di apprendimento ottimizzati per convertire il contenuto in 3Dla necessità di accessori aggiuntivi, promettendo un’esperienza visiva immersiva. Nubia Pad 3D II si distingue per il suo schermo da 12.1 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144Hz e supporto per una risoluzione di 2560×1440, garantendo immagini nitide e fluide. La tecnologia di “eye-tracking” basata su sensori AI, inoltre, adatta dinamicamente le immagini 3D al movimento degli occhi ...