Zelensky | perdere contro Putin è come morire

Il presidente ucraino ha anticipato di un giorno il suo discorso a Washington per convincere il Congresso Usa a sbloccare l'ultimo pacchetto di aiuti militari ... (ilgiornale)

Ucraina: Zelensky, Trump non comprende che Putin non si fermerà mai: L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump non comprende che convincere il presidente russo Vladimir Putin a porre fine alla sua ...agenzianova

Ucraina: Zelensky su leader Camera Usa Johnson, ha promesso di fare "di tutto" per sostenerci: Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha commentato in una intervista all'emittente televisiva "Cnn" lo stallo del nuovo ...agenzianova

Zelensky ha incontrato gli ambasciatori a Kiev: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato nei giorni scorsi gli ambasciatori a Kiev. L'Ambasciatore d'Italia Pier Francesco Zazo è intervenuto in qualità di presidente del Gruppo di ...ansa