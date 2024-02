(Di martedì 27 febbraio 2024) Sandra, senatrice del Partito democratico e 'collega' di Alessandra Todde durante ilConte bis, in un'intervista a.it ha detto che le regionali in Sardegna dimostrano che la lezione di Romano Prodi vale ancora: "Uniti si vince". E per quanto riguarda il centrodestra, una lezione daci sarebbe, ma forse ci sarà "troppa arroganza" per comprenderla.

Zampa (Pd) a Fanpage: “Il governo Meloni è troppo arrogante per imparare dalla sconfitta in Sardegna”: Sandra Zampa, senatrice del Partito democratico e ‘collega’ di Alessandra Todde durante il governo Conte bis, in un’intervista a Fanpage.it ha detto che le regionali in Sardegna dimostrano che la ...fanpage

Aurora Ramazzotti alla Milano Fashion Week con trench in pelle nero: Il look scelto da Ramazzotti per la sfilata è composto anche da un corsetto di paillettes effetto denim si abbina ai jeans a Zampa. Il look grintoso è completato da un paio di décolléte nere lucide a ...fanpage