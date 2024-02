YouTube Music supporterà i download offline

(Di martedì 27 febbraio 2024) Recentemente sono emersi segnali evidenti in merito al fatto che l’applicazione webpotrebbe supportare. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Google, importanti novità per YouTube Music e Kids: Google introduce una novità su YouTube Music che verrà particolarmente apprezzata dagli utenti, ovvero la possibilità di effettuare il download dei brani anche dalla web app. Non tutti gli account son ...hdblog

YouTube Music Web: la nuova funzionalità di download per l’ascolto offline rivoluziona l’esperienza Musicale online: La versione web di YouTube Music presto consentirà agli utenti di scaricare brani per l'ascolto offline, migliorando così l'accessibilità e la flessibilità del servizio.news.fidelityhouse.eu

YouTube Music: nuovo design rivoluzionario!: Proprio in questi giorni, YouTube Music, il software per i contenuti audio della stessa YouTube, sta cercando di sperimentare una nuovissima interfaccia grafica per il cast su Android. Ebbene sì, a ...tecnoandroid