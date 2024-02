(Di martedì 27 febbraio 2024) La segretaria al Tesoro statunitense, Janet, ha offerto il massimo sostegno pubblico al, durante la sua conferenza stampa da San Paolo, in Brasile, dove è in programma il G20...

Yellen, 'la crescita globale è più forte del previsto': (ANSA) - SAN PAOLO, 27 FEB - 'Nell'ultimo anno la crescita globale è stata resiliente e più forte di quanto previsto'. Lo ha detto la segretaria ...notizie.tiscali

Yellen: usiamo i 300 mld $ di asset russi congelati per aiutare l’Ucraina: La segretaria al Tesoro statunitense, Janet Yellen, ha offerto il massimo sostegno pubblico all’Ucraina, durante la sua conferenza stampa da San Paolo, in Brasile, dove è in programma il G20 dei ...ilsole24ore

L’Italia e il vertice del G7 straordinario il 24 febbraio, in ballo le riserve russe: Nel secondo anniversario dell’aggressione all’Ucraina Zelensky parlerà ai sette grandi Si negozia sui fondi congelati e sulle garanzie a Kiev ...corriere