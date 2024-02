WWE | Finita la telenovela | Drew McIntyre avrebbe rinnovato

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 27 febbraio 2024)la. Secondo le ultime indiscrezioni, il #1 Contender al World Heavyweight Championshipfinalmente apposto la firma sul nuovo contratto che lo legherà alla WWE per i prossimi anni chiudendo ad ogni ipotesi di addio dopo gli ultimi mesi decisamente incerti. Lo Scottish Warrior era in scadenza ad aprile di quest’anno, poco dopo l’edizione di Wrestlemania XL che lo vedrà come assoluto protagonista, alla ricerca del suo terzo regno da campione del mondo nella sfida, l’ennesima, contro Seth Rollins.