WTA Austin 2024 | Parry fa suo il derby francese Bene Osorio | eliminata Bronzetti

(Di martedì 27 febbraio 2024) Sono cominciate le sfide del primo turno del torneo WTA di. Purtroppo l’Italia perde subito l’unica sua rappresentante, visto che Lucia, che era testa di serie numero quattro, è stata sconfitta dalla cinese Yafan Wang, numero 69 del mondo, in due set molto combattuti con il punteggio di 7-6 6-4 dopo quasi due ore di gioco. Buon esordio, invece, per laDiane, numero cinque del seeding, che ha fatto suo iltransalpino con la connazionale Jessika Ponchet per 6-3 7-6. La numero 62 del mondo attende ora al prossimo turno la vincente tra la russa Rakhimova e la belga Wickmayer. Giornata decisamente positiva per la Cina, visto che oltre a Yafan Wang anche Yue Yuan ha staccato il biglietto per il secondo turno ad. La tennista asiatica ha superato in ...

