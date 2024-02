Wolverhampton-Brighton FA Cup | 28-02-2024 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di martedì 27 febbraio 2024) Nella classifica di Premier League,sono separati da un solo punto a favore degli uomini di Roberto De Zerbi ma a livello di forma recente sono i Wolves ad aver convinto maggiormente con tre vittorie nelle ultime quattro partite fra cui quelle in trasferta contro Chelsea per 4-2 e Tottenham per 2-1. InfoBetting: Scommesse Sportive e

De Zerbi e l'infortunio di Mitoma: "È una situazione molto brutta": Il tecnico del Brighton parla del problema dell'attaccante giapponese e si proietta all'impegno di Europa League contro la Roma: "Vogliamo vincere" ...tuttosport

De Zerbi: "Stagione finita per Mitoma", salterà anche Roma-Brighton: Brutte notizie per il Brighton di Roberto De Zerbi e per i fantallenatori ... nella conferenza stampa di vigilia alla sfida di FA Cup con il Wolverhampton. "Stagione finita per Mitoma..." "Mitoma ha ...fantacalcio

Brighton, contro la Roma senza Mitoma. De Zerbi: 'Stagione finita': Una brutta notizia per il Brighton, prossimo avversario della Roma negli ottavi di UEFA Europa League: i Seagulls perdono Karou Mitoma per il resto della stagione. Il gi.calciomercato