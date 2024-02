WEC | un Mondiale stellare riparte da Lusail Ferrari | Lamborghini ed Isotta Fraschini all’attacco!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 febbraio 2024) Quattordici case costruttrici, nove nella classe regina, sono attese alInternational Circuit per il via del FIA World Endurance Championship 2024.edsono pronte per dare spettacolo in Qatar, primo di otto round che ci terranno compagnia da marzo a novembre. Tre marchi italiani sono presenti nella top class delche vedrà nuovamente in pista anche Cadillac, Toyota, Porsche e Peugeot oltre a BMW ed Alpine. Un totale di trentasette auto si presenteranno al via in ogni competizione della serie globale, 19 in Hypercar. Tanta attesa anche in GT con nove brand rappresentati ed il debutto delle GT3. Tra i piloti, invece, anche Valentino Rossi, esordiente nel FIA WEC ed ovviamente anche nella leggendaria 24h Le Mans che commenteremo a ...