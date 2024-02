Vtb | adesso la salvezza appare più vicina Coach Alberti | Non abbiamo ancora finito

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Terza partita sulla panchina della Fcredil Vtb e squadra per la terza volta a punti. Di più: a Melendugno arriva un colpaccio in chiaveda parte della squadra che corre per mantenere la serie A2, conquistata solo un anno fa. Vittoria per 3-1, in rimonta, al cospetto di una squadra che vantava in regia niente meno che Valeria Caracuta, palleggiatrice classe 1987 che in carriera ha collezionato due scudetti, due Coppe Italia, 3 supercoppe italiane, una Coppa Cev e che è stata nel giro della nazionale. "Successo fondamentale, ma non decisivo. Dobbiamo faremolta strada. Ma il percorso è quello giusto", spiega Gianluca, il direttore tecnico del Vtb, che ha ereditato la panchina dopo le dimissioni diAndrea Zappaterra., Bologna sale al quarto posto della classifica ...