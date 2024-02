(Di martedì 27 febbraio 2024) Non c’è il lieto fine per la Mint Vero, che questa sera era chiamata all’impresa per aggiudicarsi laCup 2023-2024 dimaschile. La prima squadra italiana che poteva arpionare un titolo europeo fallisce nella sua missione, arrendendosi nell’ultimo atto al. I polacchi, dopo essersi imposti in maniera perentoria all’andata, vincono i primi due set e si assicurano il trofeo, prima di chiudere i continella partita secca, sempre con il punteggio di 1-3 (25-27 16-25 25-17 22-25). Non arriva quindi il secondo trofeo continentale della sua storia per la squadra lombarda, con la bacheca che rimane ferma alla CEV Cup conquistata due anni fa. Una serata difficile per i ragazzi di Massimo Eccheli, che si vedono sfuggire il ...

Volley: la Lube è pronta per la sfida contro Halkbank. Anzani: “Aggressivi come all'andata!": La Cucine Lube Civitanova è pronta per la sfida di ritorno dei Quarti di finale della CEV Champions League 2024. Domani, mercoledì 28 febbraio, gli uomini di Chicco Blengini scenderanno in campo ...viverecivitanova

Volley, il sogno di Monza si spegne in finale. La Challenge Cup va al Projekt Varsavia, che si impone anche al ritorno: Non c’è il lieto fine per la Mint Vero Volley Monza, che questa sera era chiamata all ... ragazzi di Monza assai disorientati che vedono la coppa allontanarsi sempre di più. Il sogno si infrange con l ...oasport

Volley, i migliori italiani della 21ma giornata di Superlega. Romanò ritrovato, Modena si aggrappa a Juantorena: Numeri di sostanza. PAOLO PORRO: Milano ha bisogno dei 3 punti a Taranto per continuare a coltivare il sogno quinto posto e l’alzatore dell’Allianz si fa trovare pronto con una bella prestazione ...oasport