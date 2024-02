Volley B2 femminile La Lasersoft sempre pù sola al comando Battuta anche Pesaro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) È la vittoria dell’anno ed è arrivata in maniera netta e indiscutibile. LaRiccione vola a +6 sulla Battistelli Blucon un netto 3-0 (25-17, 25-20, 25-16) nel match clou giocatosi nell’impianto riccionese delle Fontanelle. Lo scontro tra prima e seconda si trasforma ben presto in un dominio delle ragazze di Piraccini, che lasciano le avversarie a 17 in un primo set dominato e trovano equilibrio solo nel secondo. Il tabellino: Spadoni 11, Tallevi 20, Gabellini 13, Ricci 6, Bologna 8, Montesi 3, Tobia, Spinaci, Calzolari L1, N.e.: Gugnali, Godenzoni, Mercolini, Jelenkovich L2. All.: Piraccini. Torna al successo l’Emanuel Raggini Rimini, che spera ancora nella salvezza grazie al 3-1 su Collemarino (25-23, 25-22, 22-25, 25-19). Il tabellino: Pivi 12, Orsi 8, Catalano3, G. Morelli 16, Ricci ...