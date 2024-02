Vola il prezzo del cacao | e le Uova di Pasqua saranno carissime

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 27 febbraio 2024) La sorpresa dell’uovo diquest’anno non è delle più dolci. Ci costerà di più il cioccolato, perché ildelè più che raddoppiato in pochi mesi. Colpa di raccolti andati male e di un aumento della domanda. Ma colpa anche della speculazione finanziaria fatta dagli hedge fund. Ildelsta correndo da mesi e a febbraio le quotazioni di una tonnellata di prodotto ha raggiunto il massimo storico: 5500 euro. A gennaio 2023, un anno fa, era inferiore ai 2500 euro per tonnellata. A spingere le quotazioni ci sono diversi fattori. Innanzitutto, la carenza di offerta rispetto alla domanda. Gli esportatori ghanesi fanno sapere che la produzione che l’anno scorso era di 655mila tonnellate quest’anno si fermerà a 475mila o poco più. Si parla quindi di 180 mila tonnellate in meno. Colpa, ...