Voghenza e il Polesine di San Giorgio

(Di martedì 27 febbraio 2024) ’I Romani nel Delta del Po. : tra erudizione, curiosità e sotterfugi’ è il titolo del convegno in programma oggi alle 17 alla biblioteca Ariostea (Via delle Scienze, 17 Ferrara) a cura di Alberto Andreoli per il ciclo ’Archeologia in Biblioteca’ (giunto alla decima edizione). "La zona rivierasca del basso Po – spiegano gli organizzatori – , interessata in età classica dalle esperienze urbane di Adria e Spina, dopo un certo ma insufficientemente documentato periodo gallico, tra la fine del III e l’inizio del II secolo a.C. entrò a far parte del dominio di Roma. Il processo di “romanizzazione” seguito alla conquista fu condizionato dall’instabilità del quadro ambientale. Nel territorio corrispondente all’attuale pianura ferrarese si attestò un popolamento sparso, costituito da realtà insediative di ridotte dimensioni (villae, vici, pagi), ancorate sulle emergenze naturali più stabili ...