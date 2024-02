Vittorio Garrone | la figlia di Antonella Clerici non lo voleva in casa | la verità

(Di martedì 27 febbraio 2024) La conduttrice ormai è un volto familiare per molti italiani.con i suoi programmi tiene compagnia a tantissime persone che passano gran parte del tempo acercando di immagazzinare più nozioni possibili circa il modo per preparare i piatti più buoni. Della conduttrice si ama proprio tutto, soprattutto la sua sensibilità e MovieTele.it.

Antonella Clerici, altro che gite romantiche! Cosa fa con il compagno Vittorio Garrone: Antonella Clerici e Vittorio Garrone sono ormai inseparabili e condividono molte avventure insieme. Ecco cosa hanno fatto recentemente.ilciriaco

The Voice Senior, stasera su Rai 1 la seconda puntata: concorrenti, giuria e novità del talent show di Antonella Clerici: Dopo il successo della prima puntata, torna stasera in prima serata su Rai 1 "The Voice Senior", il talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, ...ilmessaggero

Antonella Clerici, gesto commovente in diretta tv: la conduttrice lascia tutti senza fiato per la sua frase: Il gesto in diretta tv di Antonella Clerici ha commosso il pubblico che non si aspettava le sue parole. Cosa ha detto.solospettacolo