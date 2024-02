Visnadi nega l’evidenza | «Il Milan non è così più debole dell’Inter!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 27 febbraio 2024) L’Inter domani (mercoledì) affronta l’Atalanta a San Siro nel recupero della ventunesima giornata di Serie A, con la possibilità di fare un passo enorme verso lo scudetto. Secondo Gianni, la squadra di Inzaghi intravede già l’obiettivo. Il giornalista si lancia poi in un confronto piuttosto assurdo tra i nerazzurri e il: di seguito le sue dichiarazioni a Sky Sport MEZZO SCUDETTO – L’Inter di Simone Inzaghi è attualmente a +9 in classifica sulla Juventus di Massimiliano Allegri, con la possibilità domani nel recupero con l’Atalanta di allungare ulteriormente. Proprio su questo ragiona Gianni: «Domani se l’Inter perde rimane con 9 punti di vantaggio sulla Juventus, ma di cosa parliamo? Per logica penso abbia vinto lo scudetto». CAVALLO DI BATTAGLIA –rispolvera poi un suo cavallo di ...