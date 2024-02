Visibilia | la fuga di notizie sull’aumento di capitale | la controllata da Santanchè versò soldi prima dell’assemblea

(Di martedì 27 febbraio 2024) C’è un documento che demolisce la ricostruzione ufficiale pubblicata su richiesta della Consob (dopo gli articoli del Fatto) in merito all’aumento didiEditrice, società del disastrato gruppo editoriale-pubblicitario fondato da Daniela, ministro del Turismo e sino al 2022 azionista di riferimento e amministratore, che controlla i periodici VilleGiardini, Ciak, PC Professionale, Visto e Novella. E’ un documento pubblicato venerdì scorso, 23 febbraio, dalla sua società controllante,Editore, quotata alla Borsa di Milano. Partiamo dal documento. Il 23 febbraio, venerdì scorso, sul sito diEditore appare questo comunicato stampa: “Editore SpA, società quotata sull’Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione ...

Il Psd’Az va in tribunale per cacciare Solinas “Una fetta dei voti sardisti in fuga verso Soru”: Christian Solinas deve lasciare immediatamente la segreteria nazionale del Psd’az: il suo mandato, dal novembre 2018 a oggi, è disseminato di inaccettabili inerzie e di violazioni dello statuto, ...ilfattoquotidiano

Sif molla Visibilia: “Non è strategica, quote in vendita”: Nuovi problemi per Visibilia. Il disastrato gruppo editoriale-pubblicitario che fu del ministro dei Turismo Daniela Santanchè (FdI) chiede al Tribunale di concedere le misure di protezione dai credito ...ilfattoquotidiano