Virtus | un solo test per preparare Valencia A Belinelli & Co servirà il calore dei tifosi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ungiorno per ritrovarsi e allenarsi prima del confronto di Eurolega con. Gli impegni delle varie nazionali – lo stesso Luca Banchi ha dovuto rispondere alla chiamata della Lettonia – costringeranno laagli straordinari. Paradossalmente, però, queste due settimane, dopo la final eight di Coppa Italia (indigesta ai colori bianconeri) sono servite ad alcuni per tirare il fiato, lavorando in palestra e mettendo nuovo carburante (, Hackett e Dunston), ad altri per affinare la condizioni (Pajola e Polonara) aumentando autostima e fiducia. Ladeve ritrovare anche il successo alla Segafredo Arena, dopo aver perso l’ultimo co nfronto con il Monaco di Mike James e dell’ex Mam Jaiteh. Fin qui il cammino dei bianconeri tra le mura amiche è stato pressoché perfetto, ...