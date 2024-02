Vip scomparsi da giorni | è un duplice omicidio commesso da un insospettabile La storia incredibile

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 27 febbraio 2024) Jesse Baird, noto conduttore tv 26enne, e il fidanzato Luke Davies, 29enne assistente di volo della compagnia Qantas, eranoda. Sono stati trovati morti in una zona di campagna a due ore da Sydney dopo che la loro scomparsa aveva tenuto col fiato sospeso tutta l’Australia. Per ilè stato arrestato un agente di polizia, ex blogger, che aveva avuto una relazione con una delle vittime.Leggi anche: Si filma mentre uccide un gatto, poi assale e uccide una persona Jessie BairdIl conduttore tv era molto amato I resti del vip e dell’assistente di volo sono sono stati ritrovati in una campagna fuori Sydney. Un delitto che ha lasciato l’Australia con il fiato sospeso per un’intera settimana. Per ilè stato accusato un agente di polizia, ...