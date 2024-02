Violenza sessuale fuori dall’Alcatraz | lo studente arrestato | “Lei era consenziente” Ma resta in carcere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 febbraio 2024) Devere inlodi 19 anniil 24 febbraio con l'accusa diaggravata nei confronti di unassa americana di 20 anni, che è stata aggredita in un parcheggio di un supermercato poco lontano dalla discoteca Alcatraz, in via Valtellina, a Milano, dove i due giovani avevano trascorso la nottata. o ha deciso il gip di Milano Massimo Baraldo che, accogliendo la richiesta del pm Barbara Benzi, ha disposto la custodia cautelare in. Nell'ordinanza il giudice mette in luce la pericolosità sociale del giovane, che nell'interrogatorio di oggi, tra l'altro, ha tentato di difendersi parlando di un rapporto "”. Negli atti, invece, come evidenziato dal gip, ...