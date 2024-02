Violenza dopo la partita Il calciatore accoltellato | | Ora vivo nel terrore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 febbraio 2024) "Mi è arrivato addosso senza dire una parola. Non mi aspetto niente da lui, non mi aspetto delle scuse anzi, sinceramente ho molta paura. Potrebbe chiamare qualcuno per farmi ancora più male". Sono queste le parole di Mathias Caballero, il 19enne in Italia da appena cinque mesida un tifoso sabato pomeriggio,lacontro la squadra del Castelnuovo. Il giovane, in forze dell’under 19 del Fox Junior Serra di Serramazzoni, non pensava che il suo aggressore, 20 anni, potesse tornare in liberà tanto presto ed ora teme ritorsioni. "Lo avevo visto una volta sola ma non lo conosco sinceramente; avevo giocato in passato contro di lui ma nulla di più. Ho paura chel’arresto possa capitarmi qualcosa". Mathias, insieme ad altri ragazzi della squadra aveva raggiunto il capitano...