Vincono Juve Stabia e Benevento i derby nel monday night | rallenta ancora l’Avellino

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di martedì 27 febbraio 2024) Archiviato il 28° turno nel girone, vince in vetta la, ok anchee Casertana, ko il Giugliano a Potenza. I risultati del 28° turno In vetta continua la cavalcata dellache vince di misura ilcon la Turris e allunga a +7 dalle inseguitrici. Nei posticipi vince anche il L'articolo Teleclubitalia.