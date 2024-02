Vincere poco ma sicuro | la filosofia dietro la preferenza per i giochi a bassa posta

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 27 febbraio 2024) Diciamocelo sinceramente: per molte persone il fascino dei casinò risiede principalmente nel sogno e nell’opportunità di una grande vincita che cambia la vita. Alzi la mano chi non lo ha mai immaginato. Tuttavia le cose non stanno sempre così ed in effetti esiste un sottogruppo significativo di scommettitori che preferisce puntare piccole somme sucon un ritorno stabile anziché rischiare tutto su passatempi ad alta. In questo articolo capiremo come . Esploreremo laquestae le ragioni per cui molti trovano più soddisfazione nelpiccole somme in modo coerente, rispetto a sognare in grande. Il piacere della certezza Per molti videogiocatori a, la chiave è la certezza. Sappiamo tutti che le ...