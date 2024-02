Vince il campo largo | ma Conte 5S vuole fare le scarpe a Schlein Pd

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 27 febbraio 2024) La vittoria in Sardegna è stata salutata come il vero e proprio primo intoppo del centro-destra, dopo la trionfale vittoria dell’ottobre 2022. Ed in effetti è così, anche se si tratta di una sconfitta di misura maturata per una manciata di voti dovuta ad un candidato sbagliato. Tuttavia c’è stata. Ed occorre riconoscere che Alessandra Todde, ha fatto il colpaccio. Nata a Nuoro nel 1969, l’anno dello sbarco sulla Luna e quello dello scudetto del Cagliari di Gigi Riva, è stata sottosegretario allo sviluppo economico e poi pure viceministra, nonché attualmente deputata. Laureata in informatica all’Università di Pisa ha avuto esperienze formative estere. Professionalmente è una imprenditrice ed è stata amministratrice delegata di Olidata. È una dei pochi Cinque Stelle non “scappati di casa” e rappresenta una eccezione di qualità nell’offerta politica del Movimento. Segui su ...