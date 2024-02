Viene travolto dal terreno di uno scavo | morto operaio di 23 anni

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 27 febbraio 2024) Incidente sul lavoro a Stornara, in provincia di Foggia. Un giovanedi 23ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto nella mattina di oggi, martedì 27 febbraio, mentre era impegnato in lavori per la messa in opera di un impianto di irrigazione. Secondo una prima...