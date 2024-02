VIDEO I Vigili del Fuoco spengono 85 candeline

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti 1939-2024 – il Corpo Nazionale deidelcompie ottantacinque anni Con il Regio Decreto del 27 febbraio 1939 ottantacinque anni fa nacque il Corpo Nazionale deidel. La prima sede della neonata direzione generale fu istituita a Roma in Via Bertoloni n. 27 e doveva coordinare i 94 corpi provinciali numerati in ordine alfabetico e muniti di un proprio motto in latino: in questa occasione, il comando di Agrigento dovette cedere il n. 1 a Roma in cambio del 73. Il prefetto Alberto Giombini, con l’apporto di comandanti ed ufficiali, mise in piedi un’organizzazione unica al mondo, perchè strutturata su base nazionale: tutti iseguono la stessa formazione e sono dotati degli stessi equipaggiamenti, attrezzature e mezzi. In questo modo, uomini ...