Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2024 ore 20 | 30

(Di martedì 27 febbraio 2024)DEL 27 FEBBRAIOORE 20.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA FILE TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA. SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA NOMENTANA E LA COLLATINA. RACCOMANDIAMO SEMPRE LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA E VI INVITIAMO A MANTENERE LA DITANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE. PARLIAMO DI LAVORI: QUESTA NOTTE L’A12-TARQUINIA SARA’ INTERESSATA DA ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE; A PARTIRE DALLE 22:00 RESTERANNO CHIUSI LO SVINCOLO DI TORRIMPIETRA IN USCITA PER CHI PROVIENE DAE LO SVINCOLO DI CIVITAVECCHIA SUD IN ENTRATA VERSO. IN ENTRAMBI I CASI LA RIAPERTURA ...