Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2024 ore 19:45 (Di martedì 27 febbraio 2024) Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2024 ORE 19.35 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA FILE TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA NOMENTANA E LA COLLATINA. IN ESTERNA SI VIAGGIA A RILENTO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. CODE PER INCIDENTE SULLA VIA APPIA ALTEZZA SANTA MARIA DELLE MOLE VERSO ALBANO. PERMANGONO FILE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FERENTINO NELLE DUE DIREZIONI. E SEMPRE SULLA CASILINA SI STA IN FILA ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE E TRA LAGHETTO E IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO di SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2024 ORE 19.05 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERMANGONO FILE SULLA ... (romadailynews)
Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2024 ORE 18.35 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’AUTOSTRADA DEL ... (romadailynews)
Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2024 ORE 18.05 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’AUTOSTRADA DEL ... (romadailynews)
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