Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2024 ore 19:15 (Di martedì 27 febbraio 2024) Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2024 ORE 19.05 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERMANGONO FILE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FERENTINO NELLE DUE DIREZIONI. E SEMPRE SULLA CASILINA SI STA IN FILA ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE E TRA LAGHETTO E IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA. CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E MALAFEDE VERSO OSTIA. SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI VIAGGIA A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE SUD E TRA TOR BELLA MONACA E LA RUSTICA. IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA CASSIA E FLAMINIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA, CODE TRA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO E TRA VIALE TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA. DA ERICA TERENZI ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2024 ORE 18.35 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’AUTOSTRADA DEL ... (romadailynews)
Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2024 ORE 18.05 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’AUTOSTRADA DEL ... (romadailynews)
Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2024 ORE 17.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’AUTOSTRADA DEL ... (romadailynews)
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