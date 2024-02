Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2024 ore 17 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 febbraio 2024)DEL 27 FEBBRAIOORE 16.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’AUTOSTRADA DEL SOLE CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI FROSINONE IN DIREZIONE CEPRANO. SULLA CASILINA SI STA IN FILA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO IN DIREZIONE LAGHETTO. SULLA SALARIA FILE PER LAVORI TRA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI NELLE DUE DIREZIONI. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI VIAGGIA A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE SUD. RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA TIBURTINA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA, CODE A TRATTI FRA TOR CERVARA E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO di SICUREZZA STRADALE Servizio ...