Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2024 ore 16:30 (Di martedì 27 febbraio 2024) Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2024 ORE 16.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI FROSINONE IN DIREZIONE CEPRANO. SULLA CASILINA SI STA IN FILA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO IN DIREZIONE LAGHETTO. SULLA SALARIA FILE PER LAVORI TRA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI NELLE DUE DIREZIONI. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI VIAGGIA A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE SUD. RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA TIBURTINA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA, CODE A TRATTI FRA TOR CERVARA E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO di SICUREZZA STRADALE Servizio ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2024 ORE 15.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA SALARIA FILE PER ... (romadailynews)
Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2024 ORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ... (romadailynews)
Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2024 ORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ... (romadailynews)
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