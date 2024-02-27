Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2024 ore 15:30 (Di martedì 27 febbraio 2024) Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2024 ORE 15.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA SALARIA FILE PER LAVORI TRA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI NELLE DUE DIREZIONI. CODE SULLA NOMENTANA TRA IL RACCORDO E VIA PALOMBARESE IN USCITA DA Roma. SULLA CASILINA SI STA IN FILA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO IN DIREZIONE LAGHETTO. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI VIAGGIA A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE SUD. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA SI STA IN CODA TRA VIALE DELLA SERENISSIMA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO di SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2024 ORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ... (romadailynews)
Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2024 ORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ... (romadailynews)
Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2024 ORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ... (romadailynews)
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