Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 febbraio 2024)DEL 27 FEBBRAIOORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANUNARE IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA TRATTO URBANO DELLA A24 CHIUSURA AL TRAFFICO NEL NODO CON LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONEPER INCIDENTE CON CODE TRA PORTONACCIO SEMPRE INNDIREZIONE ORMA CODE PER LAVORI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI E CODE NEI DUE SENSI SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA E SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO PER LAVORI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTOAL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral