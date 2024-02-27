Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2024 ore 08:45 (Di martedì 27 febbraio 2024) Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2024 ORE 8.30 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA DIRAMAZIONE Roma NORD DOVE A CAUSA DI UN INCINDETE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DELL’IMMISSIONE AL CASELLO DI FIANO RomaNO NELLE DUE DIREZIONI CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA TRA APRILIA E POMEIZA IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO ANUNARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E PONTINA E TRA PRENESTINA E NOMENTANA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA CODE PER TRAFFICO INTENSO SU TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE CENTRO ANALOGA SITUAZIONE SULLA Roma FIUMICINO CON CODE TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR CODE NEI DUE SENSI POI SULLA CASSIA TRA ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2024 ORE 7.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON iL ... (romadailynews)
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VIABILITA’ 26 FEBBRAIO ORE 2020 claudio veloccia PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 Roma – NAPOLI CODE TRA FROSINONE E CEPRANO DIREZIONE NAPOLI SULLA Roma FIUMICINO ... (romadailynews)
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