Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2024 ore 08 | 45

(Di martedì 27 febbraio 2024)DEL 27 FEBBRAIOORE 8.30 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA DIRAMAZIONENORD DOVE A CAUSA DI UN INCINDETE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DELL’IMMISSIONE AL CASELLO DI FIANONO NELLE DUE DIREZIONI CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA TRA APRILIA E POMEIZA IN DIREZIONESUL RACCORDO ANUNARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E PONTINA E TRA PRENESTINA E NOMENTANA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA CODE PER TRAFFICO INTENSO SU TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE CENTRO ANALOGA SITUAZIONE SULLAFIUMICINO CON CODE TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR CODE NEI DUE SENSI POI SULLA CASSIA TRA ...