Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2024 ore 07 | 30

(Di martedì 27 febbraio 2024)DEL 27 FEBBRAIOORE 7.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON iL RACCORDO ANUNARE DOVE SI STA IN CODA IN INTERNA TRA DIRAMAZIONESUD E appia CODE PER TRAFFICO INTENSO SU TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE CENTRO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA VERSOE SEMPRE PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SI STA IN CODA SULLA DIRAMAZIONENORD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE, SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE E SI RALLENTA A TRATTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E SPINACETO DA FEDERICO DI LERNIAE ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO di SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral