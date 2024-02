Via libera del Parlamento europeo alla nuova direttiva sui crimini ambientali Multe fino a 40 milioni di euro

(Di martedì 27 febbraio 2024) Da Strasburgo – Proteggere l’ambiente è importante. Punire chi lo danneggia consapevolmente, lo è altrettanto. E allora ecco che da Strasburgo, dove è in corso la plenaria del, arriva il viadefinitivonuovesui. Si tratta di un provvedimento atteso da anni dalle principali sigleste e che porta essenzialmente due novità: più reati e pene più severe. Una delle principali novità della– approvata in via definitiva con 499 voti a favore e 100 contrari – è l’introduzione del reato «qualificato» di distruzione di un ecosistema, che sarà equiparato (sotto un punto di vista penale) all’ecocidio, ossia«distruzione ...

Via libera dell'Eurocamera alla legge sul ripristino della natura , che è stata in bilico fino agli ultimi minuti prima della votazione. Il testo è stato ... (quotidiano)

