Via Ghibellina | ancora una spaccata | ladri in fuga con la cassa

(Di martedì 27 febbraio 2024) Firenze, 27 febbraio 2024 - Dopo il furto al kebab della settimana scorsa in via, isono tornati a colpire a pochi metri la notte tra il 25 e il 26 febbraio. A dare l'allarme ieri mattina è stato il titolare del locale che ha chiamato il 112 Nue dopo aver trovato la vetrina infranta. Sul posto è intervenuta una volante. I malviventi, in base a una prima ricostruzione, dopo aver rotto la porta a vetri d'ingresso, si sono introdotti nel ristorante e hanno rubato dallail denaro per poi far perdere le proprie tracce. Al vaglio degli investigatori, le immagini di videosorveglianza cittadina per individuare gli autori del colpo.

