"Vi spiego perché la Ferrari di Leclerc deve vincere"

(Di martedì 27 febbraio 2024) Parte la stagione del Mondiale di Formula Uno più strabica della storia. Compressa tra un 2023 in cui Verstappen e la Red Bull hanno lasciato meno delle briciole alla concorrenza e un 2025 che porterà in dote il passaggio di Hamilton alla. In mezzo un campionato che si apre in Bahrain in cui tutti sperano di aver almeno accorciato le distanze rispetto all'astronave disegnata da Newey. Qualche segnale incoraggiante c'è stato nella settimana di test in mezzo al deserto, ma la sensazione è che servirà un'impresa per disegnare una trama significativamente diversa da quella mandata alle stampe un anno fa. Anche lavive questa sorta di terra di mezzo. Mapuntare a, spiega Ivan Capelli, 98 volte alla guida di una F1 e in Rosso nel 1992, oggi apprezzato talent della squadra di Sky Motori che ...