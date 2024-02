Vi spiego i 4 pilastri fondamentali del Tax control framework L’analisi di Mongiello

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 27 febbraio 2024) Che cosa hanno in comune Airbnb, Google, Amazon, Apple, Facebook ed altri colossi del web? Al netto della comune appartenenza al settore del digitale e della web-economy, tutte queste società hanno concluso accordi con il fisco italiano volti a sanare le loro condotte fiscalmente “non in linea” con la normativa domestica e ad evitare i conseguenti strascichi penali. Tuttavia, si tratta di accordi particolarmente gravosi per le società (nella maggior parte dei casi di natura estera) che li hanno sottoscritti, in quanto il presupposto impositivo era stato ormai acclarato e le condotte considerate irregolari sotto il profilo fiscale erano già state ammesse (o quantomeno, anche per le società oggetto dili, le operazioni compiute presentavano aspetti non del tutto pacifici sotto il profilo del rispetto della normativa fiscale vigente ed hanno preferito pagare fior ...