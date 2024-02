Vetrine giù con il furgone Via 7 boccette di profumo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 febbraio 2024) Solo settedi, del valore di circa 20 euro l’una, per una cifra inferiore a 150 euro. Ma un danno ben più ingente per le due vetrate sfondate con un. Sono il magro bottino e le costose conseguenze del furto con spaccata messo a segno ai danni del punto vendita della catena Tigotà di via Cerca, a Landriano. Ancora ieri erano ben visibili i pannelli di legno posti a provvisoria chiusura delle duemandate in frantumi dai ladri con unIveco usato come ariete, aggirando i pali antisfondamento posizionati a lato dell’ingresso. Il furto è stato messo a segno alle 2 di notte di venerdì scorso, quando erano intervenuti anche i carabinieri con una pattuglia della locale Stazione, della Compagnia di Pavia, trovando ormai solo i danni lasciati dai ladri, fuggiti prima ...