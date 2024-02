Verdini torna in cella | stop domiciliari

(Di martedì 27 febbraio 2024) 13.05 Revocata la detenzione domiciliare a Denis. Lo ha deciso il Tribunale di sorveglianza di Firenze. L'ex senatore di Alain carcere. Aera stato contestato di aver violato le prescrizioni del Tribunale di Sorveglianza,partecipando a tre cene in ristoranti di Roma, mentre scontava nella villa a Pian dei Giullari la condanna definitiva a 6 anni per il crac del Credito Cooperativo fiorentino. Nel 2022 era stato autorizzato a recarsi a Roma per andare dal dentista.

Denis Verdini , l'ex parlamentare 72enne condannato in via definitiva a sei anni e mezzo nel processo per il crac del Credito cooperativo Fiorentino, torna in ... (today)

Denis Verdini torna in carcere . Il tribunale di sorveglianza di Firenze ha revocato la detenzione domiciliare per l’ex senatore, a cui era stato contestato di ... (lanotiziagiornale)

Denis Verdini, torna in carcere il 'suocero' di Salvini: era evaso dagli arresti domiciliari: Denis Verdini, ex parlamentare 72enne condannato in via definitiva a sei anni e mezzo nel processo per il crac del Credito cooperativo Fiorentino, torna in carcere a Sollicciano. Dovrebbe starci fino ...firenzetoday

Denis Verdini torna in carcere: era evaso dai domiciliari per andare a tre cene: Denis Verdini, l'ex parlamentare 72enne condannato in via definitiva a sei anni e mezzo nel processo per il crac del Credito cooperativo Fiorentino, torna in carcere a Sollicciano (Firenze) fino al ...today

Brindisi, il 29 febbraio e 1 marzo Stefano De Martino al Nuovo Teatro Verdi con 'Meglio stasera! Quasi one man show': Una definizione fuori dagli schemi, quella di “quasi one man show”, per un live che vedrà l’artista non da solo sul palco ma accompagnato dalla sua band di “Bar Stella”, la “Disperata Erotica Band”, e ...giornaledipuglia