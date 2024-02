Verbania | altri tre esposti contro la sindaca Pd | “Concorsi truccati e condotte persecutorie verso i dipendenti”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Non c’è più “soltanto” la denuncia di Antonella Mollia, segretario generale del Comune che aveva raccontato di aver ricevuto pressioni per truccare un concorso. LaPd diSilvia Marchionini potrebbe presto dover rispondere ditregià arrivati in Procura e che descrivono – per usare le parole di una delle presunte vittime di ingiustizia – “una sistematica ingerenza del potere politico nella selezione del personale e una conseguente metodicità nell’attuare procedimenti finalizzati a perseguire tali scelte”. Accuse di cui Il Fatto ha chiesto conto alla(in carica dal 2014), che però ha scelto un’altra strada: la giunta diha infatti appena approvato un documento che autorizza Marchionini a querelare chiunque diffonda notizie sul ...