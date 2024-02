Venezia-Cittadella | Serie B | streaming | probabili formazioni | pronostici

(Di martedì 27 febbraio 2024)è una partita della ventisettesima giornata diB e si gioca mercoledì alle 20:30:, diretta tv e. Nello scorso fine settimana è arrivato ilha fatto registrare il secondo successo esterno consecutivo. I lagunari hanno espugnato Pisa (1-2) grazie al gol realizzato in pieno recupero da Olivieri: tre punti pesantissimi, perché hanno consentito agli arancioneroverdi di scavalcare la Cremonese – fermata in casa dal Palermo – e tornare al secondo posto, a quota 48 punti. Pohjanpalo – IlVeggente.it (Lapresse)Se il campionato per assirdo terminasse oggi, dunque, la squadra guidata da Paolo Vanoli festeggerebbe la promozione diretta in massima. Tuttavia, mancano ...

Prosegue la 24ª giornata di Serie B, aperta venerdì dal successo del Como sul Brescia, con otto incontri in programma in questo... (calciomercato)

Serie B, Perticone: “Pensavo che Cremonese e Venezia potessero prendere il largo”: L’ex difensore del Cittadella Romano Perticone ha detto la sua sul campionato attuale di Serie B toccando tanti temi. Di seguito le sue parole riportate da Tuttomercatoweb: ...onefootball

La scalata di Tutino e Iemmello alle prime posizioni della classifica marcatori: Non solo Tutino. La Calabria di serie B mai come quest’anno può puntare al primo posto nella classifica marcatori. Oltre al bomber del Cosenza calcio fermo al terzo posto in graduatoria a quota 12 rea ...corrieredellacalabria

Cittadella, il ds Marchetti: "Non ho mai rifiutato Napoli, non erano giusti i tempi. In futuro vedremo cosa mi sarà proposto" | ESCLUSIVA: Calciomercato Napoli - Stefano Marchetti, direttore sportivo del Cittadella, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 ...msn