(Di martedì 27 febbraio 2024) In Spagna, una ragazzina di 12 anni era stataindalla madre e dal patrigno. Un matrimonio combinato dagli stessi familiari, finiti in manette, a fronte di un pagamento di circa

Una Ragazzina di dodici anni " venduta " dai genitori per tremila euro . Questa la somma che mamma e patrigno avrebbero chiesto per darla in sposa . La ... (today)

Venduta in sposa per 3mila euro: l'orrore sulla dodicenne: Sarebbe stata letteralmente Venduta in sposa dalla madre e dal patrigno, in cambio di circa 3mila euro. I due adulti avevano organizzato per lei un vero e proprio matrimonio combinato insomma, senza ...ilgiornale

Bimbo di 4 anni ha un malore e muore: aperta un'inchiesta: Ha un malore e muore poco dopo il ricovero in ospedale. Sarà disposta l'autopsia dopo la morte di un bambino di appena 4 anni oggi, martedì 27 febbraio 2024, all'ospedale San Giuliano di Giugliano in ...today

Sym ADX 125 (2023 - 24) nuova a Guidonia Montecelio: Ispirato all’avventura, ADX è lo scooter dalla personalità completa. Il suo design, dettato da uno stile unico che si sposa perfettamente alla sua potenza, è in grado di combinare versatilità e ...moto