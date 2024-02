Venditti su morte Assante | “Non so più che dire per descrivere il dolore”

(Di martedì 27 febbraio 2024) ROMA – “Non so piu’ che fare… non so piu’ cheperil… Ernesto! Hai raccontato la Musica… saprà mai la Musica raccontare di te con lo stesso amore? Antonello”. Con queste poche e accorate parole, pubblicate sulla sua pagina Facebook, Antonello(foto) piange il giornalista e critico musicale Ernesto, che ci ha lasciato ieri all’età di 66 anni. L'articolo L'Opinionista.

