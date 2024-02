Vela | Mondiali 470 misto 2024 | Italia in lizza per il pass olimpico dopo tre regate | Giappone al comando

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 febbraio 2024) Prima giornata senza infamia e senza lode per l’ai Campionatidel 470, in corso di svolgimento a Palma di Maiorca (Spagna) fino a domenica 3 marzo e valevole come evento di qualificazione olimpica per Parigi. Il day-1 è andato in archivio con trecompletate per ciascuna flotta in condizioni di vento forte (sui 13-15 nodi), mentre domani sono previste altre due prove per delineare la griglia in vista delle Final Series. L’equipaggio azzurro più quotato della vigilia, composto da Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini, ha mantenuto una buona costanza di rendimento andando in progressione con uno score di 10-7-6 nel gruppo giallo e attestandosi al 16° posto della generale con 13 punti netti (ogni coppia ha già scartato il peggior risultato), in scia ai ...