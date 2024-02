E sulle cariche della polizia a Pisa dice: "Giù le mani dalla forze dell'ordine" Matteo Salvini riconferma la sua fiducia al generale Roberto Vannacci in ... (sbircialanotizia)

Matteo Salvini , in difficoltà nei sondaggi, parlando durante la scuola politica della Lega rispolvera il vecchio refrain della giustizia a orologeria e ad ... (ilfattoquotidiano)

Pubblicato il 25 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Matteo Salvini riconferma la sua fiducia al generale Roberto Vannacci in vista delle Europee 2024 . "A me ... (dayitalianews)

Vannacci ancora nei guai, Paola Egonu lo querela. Nel libro aveva scritto: “I suoi tratti somatici non rappresentano l’italianità”: Nuovi guai per il generale Roberto Vannacci. Dopo l’indagine della procura militare e l’inchiesta della magistratura contabile sulle spese sostenute quando era addetto militare italiano a Mosca e ...repubblica

Difesa liberale di Vannacci, generale reazionario. Marco Taradash: "Sbagliato trasformare le critiche in minacce penali": “ancora un’inchiesta su Vannacci e finirò per proporre la sua candidatura nelle liste di +Europa”. La difesa al generale arriva da parte di chi forse non te l’aspetteresti. Marco Taradash, storico ...huffingtonpost

Il generale Vannacci indagato per "Il mondo al contrario": La procura di Roma ha aperto un'indagine nei suoi confronti, viene accusato di istigazione all'odio razziale. Il suo avvocato e la Lega minimizzano l'accaduto.news.fidelityhouse.eu