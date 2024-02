“Valutare i test psicoattitudinali per le toghe” | nel parere sulla riforma della magistratura il centrodestra spinge per il piano di Licio Gelli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) “la possibilità di prevedereper i candidati in ingresso nei ruoli“. La vecchia idea deldi rinascita democratica di, già ventilata dalla maggioranza, viene formalizzata per la prima volta in un documento ufficiale. È la bozza diparlamentare sullo schema di decreto attuativoCartabia del 2022 sull’ordinamento giudiziario, licenziato a novembre dal Consiglio dei ministri. Si tratta, per capirsi, del decreto che introduce le famigerate “pagelle” per i magistrati, basate ancheconferma delle loro scelte nei gradi successivi di giudizio. Ilo – trasmesso alle Camere il 22 ...