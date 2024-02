Valeria Marini | “Dicono che non so fare nulla Io so fare tutto | parlo anche tre lingue”

Nel corso di un'intervista Valeria Marini si è candida ta come cantante per il Festival di Sanremo 2025 . Le sue parole L'articolo Sanremo 2025 , Valeria Marini ... (novella2000)

Vittorio Cecchi Gori dimesso dal Policlinico Gemelli: ultimi aggiornamenti, come sta l'ex presidente della Fiorentina: Oltre alla famiglia, molto vicina al produttore è stata anche l’ex compagna, Valeria Marini la quale ha aggiornato anche sulle condizioni e i costanti miglioramenti di Cecchi Gori. A fine gennaio 2022 ...sport.virgilio

"A ruota libera", Valeria Marini si candida come cantante al prossimo Sanremo: In una recente intervista la soubrette ha dichiarato che tornerebbe al festival di Sanremo, ma non in qualità di conduttrice, bensì come cantante; vorrebbe duettare con Malgioglio.news.fidelityhouse.eu

Vittorio Cecchi Gori dimesso dal Gemelli. Il medico De Luca: «E' un leone, ora riposo e riabilitazione a casa»: L'ex produttore e patron della Fiorentina ha lasciato l'ospedale verso le 15,30 di lunedì diretto alla sua casa dei Parioli: dopo 10 giorni di terapia intensiva per un'insufficienza respiratoria e u ...roma.corriere